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    قاذفات أمريكية من طراز بي 52 إن

    لماذا تحشد أمريكا 10 قاذفات "بي 52" في 3 مناطق حول العالم؟

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    تنفذ القاذفات النووية الأمريكية طراز "بي 52" طلعات جوية في أوقات متزامنة في العديد من المناطق حول العالم، بدءًا من الشرق الأوسط والمحيط الهادئ حتى منطقة عمليات الجيش الأمريكي في أوروبا.

    ذكرت ذلك مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، التي أشارت إلى أن الجيش الأمريكي يحشد قاذفاته الاستراتيجية في العديد من المناطق حول العالم منذ بدء تحليقها قبل 70 عاما، مضيفة: "لكن عمليات الحشد التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي ربما تهدف لاختبار جاهزية وكفاءة تلك القاذفات الاستراتيجية العملاقة".

    قاذفة قنابل بي-52
    © AP Photo / Mindaugas Kulbis
    قاذفة قنابل "بي-52"

    وتقول المجلة إنه في 4 مايو/ أيار الجاري، وصلت اثنتان من القاذفات النووية الاستراتيجية "بي 52" إلى قاعدة العديد الجوية في قطر لتنضم إلى قاذفات أخرى من ذات الطراز وصلت إلى قاعدة العديد شهر أبريل/ نيسان الماضي.

    لماذا ترسل أمريكا قاذفات "بي 52" إلى قطر؟

    تقول المجلة إن إرسال تلك القاذفات إلى قطر يهدف إلى دعم عمليات انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

    وتابعت: "في ذات الوقت قام الجيش الأمريكي بحشد 4 قاذفات "بي 52" إلى قاعدة أندرسون الجوية في جزيرة غوام في المحيط الهادئ بهدف المشاركة في مهام جوية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

    وفي ذات الوقت أيضا، أرسل الجيش الأمريكي 6 قاذفات من ذات الطراز "بي 52" إلى قاعدة مورون الجوية، جنوبي إسبانيا ضمن مهام الجيش الأمريكي في مسرح العمليات في أوروبا.

    ما سبب حشد قاذفات "بي 52" في مهام عسكرية حول العالم؟

    ويقول قائد القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية الأدميرال تشارلز ريتشارد، إن عمليات حشد قاذفات "بي 53" حول العالم تمثل رسالة ردع لخصوم الولايات المتحدة وتؤكد على جاهزيتها لدعم حلفائها حول العالم.

    بي-52
    © AFP 2021 / RAUL ARBOLEDA
    بي-52

    ويضيف: "تهدف عمليات الحشد إلى التأكيد على السرعة والمرونة والجاهزية القتالية للقاذفات الاستراتيجية "بي 52"، التي تلعب دورا مهما في ردع الأعداء، إضافة إلى توفير فرصة للحلفاء لإجراء تدريبات مشتركة تؤكد قدرتها على الوصول إلى أي مكان حول العالم في أي وقت لمواجهة التحديات بحزم".

    ما هي المهام العسكرية لقاذفات "بي 52" النووية؟

    وتمثل طائرات "بي 52" القاذفة الاستراتيجية الرئيسية للجيش الأمريكي، التي تمكنه من تنفيذ هجمات تقليدية ونووية متوسطة المدى. وتتميز بقدرات متنوعة تشمل حمولة ضخمة من الأسلحة ومدى طويلا وقدرة على إيصال الأسلحة النووية والتقليدية، بحسب موقع "شركة بوينغ" الأمريكية.

    وتصنف "بي 52" ضمن القاذفات الاستراتيجية الثقيلة وتعمل بـ 8 محركات، وتصل المسافة بين طرفي جناحيها إلى 56.4 متر وطولها 48.5 متر وارتفاعها 12.4 متر، بحسب موقع "بوينغ".

    ويتجاوز وزنها 83 طنا وحمولتها أكثر من 31 طنا من الأسلحة وتصل سرعتها إلى 650 ميل/ ساعة (نحو 1100 كلم/ ساعة)، ويصل مدى الطائرة إلى نحو 14 ألف كيلومتر، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تتجاوز 15 ألف متر.

    القاذفة بي 52 ستراتوفورتريس
    Arabic-military.com
    القاذفة "بي 52 ستراتوفورتريس"

    ويتكون طاقم الطائرة من 5 أفراد، وتضم حمولتها قنابل نووية وتقليدية وأسلحة ذكية وألغام وقذائف وصواريخ مجنحة تحمل رؤوس نووية، ومن المتوقع أن تبقى في الخدمة في الجيش الأمريكي لعقود.

    بدأ إنتاج الطائرة عام 1952 ودخلت الخدمة مع القوات الجوية الأمريكية في عام 1954، وكان لها دور محوري في حقبة الحرب الباردة وحرب فيتنام وحرب الخليج الثانية. كما شاركت في عمليات مكافحة الإرهاب، بحسب موقع شركة "بوينغ"، المصنعة للطائرة، الذي أوضح أن الاسم الرسمي للطائرة هو "ستراتوفورتريس".

    أسوأ 5 هزائم عسكرية لأمريكا
    © Sputnik
    أسوأ 5 هزائم عسكرية لأمريكا

    انظر أيضا:

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    صحيفة: القاذفة "بي-52" الأمريكية تحلق فوق الخليج لردع إيران
    مقاتلات "إف-15" السعودية في مناورات مع قاذفات "بي-52" الأمريكية... صور
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