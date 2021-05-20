بحر الصين الجنوبي يشهد مواجهة جديدة بين أمريكا والصين

أعلنت الصين أن سفينة حربية أمريكية دخلت مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي بصورة غير مشروعة، مشيرة إلى هذا الأمر يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة، التي تفرض سيادتها عليها رغم رفض الولايات المتحدة الأمريكية.

ذكرت ذلك صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الصين التي تعلن سيادتها على منطقة بحر الصين الجنوبي، ترفض عبور أي سفن أمريكية لمياه تلك المنطقة وتعتبر ذلك انتهاكا لسيادتها.

ولفتت الصحيفة إلى أن القيادة الجنوبية في الجيش الصيني أصدرت بيانا، أكدت فيه رفضها لمرور السفينة الأمريكية.

وقالت إن سفنها وطائراتها الحربية تعقبت السفينة الحربية الأمريكية طراز "كيرتس ويلبور"، التي دخلت الإقليمية بالقرب من جزر باراسيل دون إذن.

ويعد الاعتراض الصيني على مرور سفن حربية أمريكية في مياه تفرض سيادتها عليها، هو الثاني خلال أيام، إذا ذكرت وكالة "رويترز"، أمس الأربعاء، أن الصين اتهمت الولايات المتحدة بتهديد السلم والاستقرار في مضيق تايوان بعد مرور سفينة حربية أمريكية مجددا من المضيق الذي يفصل بين تايوان والصين.

وتفرض الصين سيادتها على منطقة بحر الصين الجنوبي وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية باحترام ذلك، مؤكدة أن أي انتهاك للمياه الصينية في تلك المنطقة يمكن أن يقوض السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

وترفض الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة الصين على منطقة بحر الصين الجنوبي، وتقوم بمهام إبحار بسفنها الحربية من وقت إلى آخر للتأكيد على حرية الملاحة الدولية في تلك المنطقة، التي تقول إنها منطقة مياه دولية.