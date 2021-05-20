مروحية مقاتلة روسية جديدة تدخل السوق العالمية قريبا

وقال ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، في تصريحات صحفية أدلى بها في 19 مايو/أيار 2021:

ننتظر دخول نسخة محدثة من مروحية "كا-52" إلى سوق العالم في المستقبل القريب.

وأطلق على مروحية "كا-52" المعدلة "كا-52إم" وهي مروحية جديدة تواصل روسيا العمل في مشروعها. وكان يوري دينيسينكو، مدير شركة "بروغريس" المصنعة لطائرات الهليكوبتر، قد أعلن عن صنع نموذجين تجريبيين من مروحية "كا-52إم".

وقال الخبير العسكري دميتري ليتوفكين عن مروحية "كا-52" إنها واحدة من المروحيات المقاتلة الروسية الأكثر حداثة، وهي مزودة برادار قادر على اكتشاف الأهداف على الأرض وفي الجو على نحو سواء، وضربها بما تحمله المروحية من أسلحة منها مدفع عيار 30 ملم وصواريخ مضادة للدبابات. وتستطيع المروحية أن تعمل في جميع الظروف الجوية وفي كل أوقات النهار والليل.