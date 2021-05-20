تكنولوجيا جديدة وقارة جديدة... مركبة برمائية روسية لأول مرة في إفريقيا

قال ألكسندر كراسوفيتسكي، المدير العام لشركة الصناعات العسكرية (MIC)، إنه سيتم تقديم السيارة المدرعة العائمة من طراز "ستريلا لأول مرة في معرض الأسلحة الدولي القادم "شيلد أفريكا 2021".

وبحسب ما ذكره موقع "تي في زفيزدا" اليوم الحميس، قال كراسوفيتسكي:

"سوف نقدم ثلاثة نماذج كاملة الحجم من المركبات المدرعة متعددة الأغراض"في بي كي أورال"، و"تايغر إس بي إم" (Tiger SBM)، والعربة المدرعة البرمائية ستريلا".تشتمل عائلة مركبات ستريلا على عربة مدرعة أساسية ومركبة مدرعة برمائية، بالإضافة إلى عربة خفيفة لقوات العمليات الخاصة وشاسيه عالمي مدرع وغير مدرع لتركيب أنواع مختلفة من الأسلحة والأنظمة.

في منتدى "أرميا 2020"، قال كراسوفيتسكي إنه مع نفس الصفات الوقائية لمركبة "تايغر"، إلا أن ستريلا تكلف نصف السعر، ووزنها 4.7 طن.

يوفر محرك ديزل قوي (200 حصان) مع علبة تروس ميكانيكية ذات 6 سرعات صفات ديناميكية عالية لهذه المركبة المدرعة الخفيفة.

على الطريق السريع "ستريلا" قادرة على الإسراع بسرعة قصوى تبلغ 155 كم / ساعة. يصل مدى تحرك الوقود وفقًا لمعدل تدفق التحكم إلى 1000 كم.