المروحيات العسكرية الروسية تحصل على محرك جديد

وصرح يوري شموتين، نائب المدير العام لشركة "أو دي كا" التي تتولى إدارة صناعة المحركات في روسيا، أن محرك "في كا-2500بي" مخصص أولاً لأحدث مروحية مقاتلة روسية "مي-28إن إم" ومصمم بطريقة تتيح تركيبه في أي مروحية عسكرية من نوع "مي" و"كا".

وكان محرك "في كا-2500بي" قد اجتاز الاختبار الرسمي بنجاح في العام الماضي (2020). وقبل بدء الإنتاج الصناعي تمت صناعة عشرات من محركات "في كا-2500بي" كالنماذج التجريبية . ويعمل صناع المحرك الجديد على إطالة عمره الفني. ويجب أن تبلغ مدة عمله 12000 ساعة.

وبدأ مصنع المحركات الذي يحمل اسم المهندس كليموف العمل على صنع محرك جديد لمروحية النقل "كا-32" أيضا والتي ستزيد إمكانياتها بفضل محرك "في كا-2500بي إس-02".