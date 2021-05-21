معركة تحرير براغ: الدبابة الواحدة تتحدى 13 قطعة مدفعية

وبدأ الجيش الأحمر، جيش الاتحاد السوفيتي، عمليته الهادفة إلى تحرير العاصمة التشيكية براغ من سيطرة النازيين الألمان في 6 مايو/أيار 1945، وأنهاها في 12 مايو بطرد المحتلين من المدينة.

وتفيد إحدى الوثائق التي أماطت وزارة دفاع روسيا اللثام عنها أخيرا بنجاح إحدى دبابات الجيش الأحمر من طراز "تي-34" في مواجهة 13 قطعة مدفعية ألمانية.

وكانت هذه الدبابة التي قادها الملازم إيفان غريغورييفيتش غونتشارينكو، أول وحدة بالجيش الأحمر دخلت مدينة براغ في التاسع من مايو، فتمكنت من تحقيق السيطرة على أحد الجسور فوق نهر فلتافا.

ومن أجل الاحتفاظ بالجسر اضطر الملازم غونتشارينكو إلى قتال 13 قطعة مدفعية ذاتية الحركة للعدو. ودمرت دبابته قطعتين من مدفعية العدو قبل أن تصيبها قذائف مدفعية العدو. وأصيب الملازم غونتشارينكو بجراح خطيرة، لكنه واصل القتال حتى أصيبت دبابته مرة أخرى، فسقط الملازم غونتشارينكو قتيلا.

© Sputnik معركة تحرير براغ 1945

وكانت وحدات أخرى من الجيش الأحمر قد وصلت إلى ميدان القتال لتحسم المعركة ولتستمر في مطاردة جنود الجيش الألماني الهاربين.