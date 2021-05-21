معرض "هليروسيا": عرض مروحيات ذات قدرات فريدة

افتتح في 20 مايو/ أيار، في موسكو، معرض "هليروسيا 2021" لطائرات الهليكوبتر والذي يستمر حتى 22 مايو.

وأعلنت شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، أنها دعت ممثلي أكثر من 50 بلدا لمشاهدة ما تعرضه روسيا في هذا المعرض.

وذكر ألكسندر ميخييف، مدير عام "روس أوبورون أكسبورت"، أن الشركة قامت خلال الأعوام العشرة الماضية وحدها بتوريد أكثر من 850 مروحية لأكثر من 35 بلدا.

ويحتوي جناح شركة تصدير الأسلحة الروسية، في معرض "هليروسيا 2021"، على نموذج مصغر من مروحية "كا-52"، التي تعد من المروحيات العسكرية الرئيسية، وقد أبرزت قدراتها القتالية والفنية العالية في سوريا خلال الحرب على الإرهاب. ويمكن استخدام مروحية "كا-52" كوسيلة الهجوم ووسيلة الاستطلاع ومركز القيادة، وهي المروحية الوحيدة المزودة بنظام نجاة الطيارين باستخدام المقاعد الانقذافية، في العالم.

ويجري العمل حاليا على تطوير مروحية "كا-52". وقال ميخييف إنهم ينتظرون دخول مروحية "كا-52" المطوّرة إلى السوق العالمية في وقت قريب.

ويضم جناح شركة تصدير الأسلحة الروسية أيضا نموذجا مصغرا من مروحية "مي-35إم"، وهي مروحية يمكن استخدامها كوسيلة النقل ووسيلة القتال، ونموذجا من مروحية النقل العسكرية "مي-17في-5" التي تحظى بأكبر قبول في الأسواق الخارجية . وذكر مدير عام "روس أوبورون أكسبورت" أن شركته سلمت أكثر من 270 مروحية من طراز "مي-17في-5" إلى مستوردي العتاد العسكري الروسي في العالم منذ عام 2010.

أما مروحية "مي-35إم" فهي المروحية الحربية الوحيدة في العالم التي تستطيع أن تحمل على متنها 8 مقاتلين مع أسلحتهم و1500 كيلوغرام من الذخائر أو أشياء أخرى في مقصورة الشحن، وأيضا ما يزن 2400 كيلوغرام في نقطة التعليق الخارجية، بالإضافة إلى القيام بالمهام القتالية.

© Sputnik . Vitaliy Timkiv كا-52

وأبدت شركة "روس أوبورون أكسبورت" استعدادها لتزويد زوار المعرض بالمعلومات المستفيضة عن جميع طائرات الهليكوبتر الروسية التي دخلت أو تدخل الأسواق الخارجية ومنها "مي-28إن أ" و"مي-171شي" و"مي-35بي" و"مي-38تي" و"مي-26تي2" وهي مروحية النقل الأكثر حمولة في العالم.