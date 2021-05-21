وزير الدفاع الروسي يعلن بدء تصنيع روبوتات قادرة على القتال بشكل مستقل

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن بلاده بدأت تصنيع روبوت مقاتل يعمل بالذكاء الاصطناعي، وله القدرة على القتال بشكل مستقل.

موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو في إطار ماراثون "المعرفة الجديدة" : "لقد بدأنا تصنيع روبوتات مقاتلة. ما يوجد لدينا ليس عينات تجريبية فحسب، بل ظهرت أيضا روبوتات يمكن عرضها حقا في أفلام الخيال العلمي قادرة على القتال بشكل مستقل".

وأضاف شويغو "لا يمكنني تخطي ما يسمى بسلاح المستقبل. هنا الكثير من العمل الجاري أيضاً".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن عن تشكيل وحدة قتالية في الجيش الروسي من الروبوتات.

وتتمثل مهمة هذه الأجهزة في تقليل المشاركة البشرية في الأعمال القتالية، ما يعني صون حياة الجنود، إذ تؤدي مهام متنوعة من وظائف المراقبة أو إزالة الألغام، إلى الآلات التي هي عمليا دبابات كاملة الوظائف.

وفي وقت سابق، كشفت الخدمة الصحفية لشركة "روسكوزموس" الحكومية الروسية، عن البدء بإنشاء "أول روبوت"، سينتقل للعمل في الفضاء الخارجي.

يذكر أنه في 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، في اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع، حول تجهيز الجيش والبحرية الروسية، بأنه يجب عدم السماح بموقف تجد فيه روسيا نفسها في وضع اللحاق بالركب، وخلال الاجتماع نفسه، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن مستوى الأسلحة الحديثة في الجيش الروسي بنهاية عام 2024 سيصل إلى 76 في المئة تقريبا.