روسيا... بدء اختبارات صاروخ "مونوليت" الموجه جوا

صرح ألكسندر كوتشكين، المدير التنفيذي لشركة "تيخماش"، جزء من شركة "روستيخ"، عن بدء اختبار النموذج التجريبي لصاروخ "مونوليت"، وهو صاروخ جوي موجه من فئة أسلحة الدقة العالية.

وتابع كوشكين: "في حالة وجود نتائج اختبار إيجابية، ستناقش الشركة مع الدولة تنفيذ وتمويل أعمال التطوير".

وأضاف كوشكين: "من المتوقع أن يكون الصاروخ دقيقا للغاية في إصابة الأهداف، دون الكشف عن المواصفات الأخرى".

يشار إلى أن كوشكين، قال خلال معرض "ميليكس-2019"، لوكالة "سبوتنيك"، بخصوص صاروخ "مونوليت": "لن نكشف بشكل كامل عن المعلومات المتعلقة بصاروخ مونوليت. إنه صاروخ موجه من الطائرات من الجيل الجديد والذي ينتمي إلى فئة الأسلحة عالية الدقة. واليوم، يجري الاتفاق على جميع المعايير".

وأشار إلى أن التطوير يتم من خلال التمويل الخاص: "نتوقع أن تجري الاختبارات الرسمية بالفعل من خلال العقد القائم الذي لدينا، وذلك لأن فيما يتعلق بإجراء الاختبارات الرسمية، نحتاج إلى معدات للطائرات، وهو ما لا نملكه. نحن نضع أمامنا اليوم من 2.5 إلى 3 سنوات، من حيث الأفكار حتى النموذج الأولي، والفترة الزمنية التي ستستغرقها الاختبارات الرسمية لا تعتمد علينا. أعتقد أن النموذج الأولي سيكون في نهاية عام 2021 - بداية عام 2022".

يذكر أنه في 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، في اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع، حول تجهيز الجيش والبحرية الروسية، أنه يجب عدم السماح بموقف تجد فيه روسيا نفسها في وضع اللحاق بالركب، وخلال الاجتماع نفسه، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن مستوى الأسلحة الحديثة في الجيش الروسي بنهاية عام 2024 سيصل إلى 76 في المئة تقريبا.