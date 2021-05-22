أذربيجان وتركيا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة

وأصدرت الدفاع الأذربيجانية بيانا رسميا قالت فيه: "وفقا لخطة العمل المشتركة لعام 2021، أجريت تدريبات تكتيكية بمشاركة عسكريين أذربيجانيين وأتراك".
Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə taktiki təlim keçirilibhttps://t.co/ms1B5SHmnN— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) May 22, 2021
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Проведены тактические учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащихhttps://t.co/B0QDJ2fjq0
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وأضاف البيان: "كان الهدف الرئيسي من التدريبات التي أجريت هو تحسين التفاعل وزيادة الفعالية القتالية لجيوش البلدين، وتطوير مهارات صنع القرار العسكري، والمبادرة والقدرات الإدارية بين القادة من الوحدات المختلفة".
وتابع البيان: "أثناء التدريبات كانت مجموعات خاصة تعمل على حل مهام الاختراق السري وتنظيم كمين في عمق العدو وتم الاستيلاء على مركز القيادة العسكرية".
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