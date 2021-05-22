أذربيجان وتركيا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، أن باكو وأنقرة أجرتا تدريبات عسكرية في أذربيجان، وذلك في إطار عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة.

وأصدرت الدفاع الأذربيجانية بيانا رسميا قالت فيه: "وفقا لخطة العمل المشتركة لعام 2021، أجريت تدريبات تكتيكية بمشاركة عسكريين أذربيجانيين وأتراك".

Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə taktiki təlim keçirilibhttps://t.co/ms1B5SHmnN

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Проведены тактические учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащихhttps://t.co/B0QDJ2fjq0

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وأضاف البيان: "كان الهدف الرئيسي من التدريبات التي أجريت هو تحسين التفاعل وزيادة الفعالية القتالية لجيوش البلدين، وتطوير مهارات صنع القرار العسكري، والمبادرة والقدرات الإدارية بين القادة من الوحدات المختلفة".

وتابع البيان: "أثناء التدريبات كانت مجموعات خاصة تعمل على حل مهام الاختراق السري وتنظيم كمين في عمق العدو وتم الاستيلاء على مركز القيادة العسكرية".