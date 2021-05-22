الصين تفاجئ أعداءها بقاعدة مزودة بطائرات فائقة محملة جوا تغطي المحيط الهادئ

بنت الصين منشأة جديدة محصنة في قاعدة "لوهي معان" الجوية، في مقاطعة جيانغسو الشرقية، وتضم حظيرة طائرات كبيرة وعددا من المباني اللوجستية المساعدة.

وبحسب مجلة "ميتاري واتش" العسكرية، تستضيف القاعدة الجديدة الفوجين الجويين "29" و"30" التابعين للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني التي تعمل تحت قيادة القطاع الشرقي في البلاد.

ونوهت المصادر إلى أن القاعدة العسكرية الجديدة مخصصة لمواجهة نشاطات تايوان واليابان والولايات المتحدة في جميع أنحاء المحيط الهادئ.

ومنحت بكين صلاحيات واسعة لقيادة القطاع الشرقي التابع للجيش، لاستخدام ونشر أحدث فئات الطائرات الصينية العسكرية، بما في ذلك طائرة الاستطلاع "WZ-8"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي قيل إنه تم نشرها في قاعدة "لوهي معان" الجوية.

وتنتشر في القاعدة بشكل أساسي القاذفات الصينية الثقيلة والطائرات بدون طيار، حيث أرسلت الصين أكبر أسطول قاذفات في العالم، حوالي 270 قاذفة من طراز "H-6" إلى الخدمة.

BTW: there are still no indication of WZ-8 presence at this Airbase.

The armament visible seems to be YJ-63 pic.twitter.com/W9Zl0jHSj8 — ben-reuter (@benreuter_IMINT) May 20, 2021

ويقال إن القاذفة "WZ-8" الجديدة والمطورة مصممة أيضا ليتم إطلاقها من قاذفة "H-6" معدلة، حيث تحمل القاذفة الضخمة الأخرى عن طريق تعليقها من الأسفل، الأمر الذي يوفر مدى واسعا في عملية التغطية الجوية والعسكرية.