بعد تدريباتهما العسكرية معا... ما حجم القوة العسكرية لكل من تركيا وأذربيجان؟

شاركت قوات عسكرية من الجيش التركي الذي يحتل المرتبة الـ 11 عالميا والجيش الأذربيجاني، صاحب الرقم 64 عالميا، في تدريبات عسكرية مشتركة بهدف زيادة الكفاءة العسكرية لقوات الدولتين.

أعلنت ذلك وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الجيشين التركي والأذربيجاني شاركا في تدريبات عسكرية في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.

ويصنف الجيش التركي في المرتبة رقم 11 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يصنف الجيش الأذربيجاني في المرتبة رقم 64 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.

ويصل عدد جنود الجيش التركي إلى 895 ألف جندي بينهم قوات احتياطية، بينما يصل إجمالي أعداد قوات الاحتياط والقوات العاملة في جيش أذربيجان إلى 440 ألف جندي.

وأورد الموقع إحصائيات ترصد إجمالي حجم القوة العسكرية للجيشين، مشيرا إلى أنهما يمتلكان أكثر من 1200 طائرة حربية من طرازات مختلفة.

ويتجاوز عدد ما يملكه الجيشان من دبابات 4 آلاف دبابة، بينما يصل عدد المركبات المدرعة إلى نحو 10 آلاف و200 مركبة.

ويمتلك الجيشان أكثر من 1400 مدفع ذاتي الحركة ونحو 1500 مدفع ميداني، إضافة إلى 600 راجمة صواريخ.

وتتكون الأساطيل الحربية للدولتين من 180 قطعة بحرية، بينها غواصات وسفن هجومية وكاسحات ألغام.

وتقول وزارة الدفاع الأذربيجانية إن التدريبات تجري وفقا لخطة العمل المشتركة لعام 2021، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من التدريبات هو تحسين التفاعل وزيادة الفعالية القتالية لجيشي البلدين.

ولفتت إلى أن تلك التدريبات تساهم في تطوير مهارات صنع القرار العسكري، والمبادرة والقدرات الإدارية بين القادة من الوحدات المختلفة.