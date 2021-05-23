"ألماز أنتي" الروسية تتحدث عن مركبة فضائية أمريكية قادرة على حمل أسلحة نووية

قال يان نوفيكوف، المدير العام لشركة "ألماز أنتي"، في ماراثون المعرفة الجديدة، إن المركبة الفضائية الأمريكية X-37 يمكنها حمل ما يصل إلى ستة رؤوس حربية نووية.

ووفقا له، تم إطلاق أول جهاز من هذا القبيل في عام 2010 ، واليوم هناك ستة منها - نوعان، كبير وصغير.

وقال: "الآن يوجد واحد في المدار منذ مدة عام، اثنان - الرابع والخامس - استخدما لمدة عامين. وقد تم الإعلان رسميًا أن هذه الأجهزة مصممة للأغراض العلمية والاستطلاع. لكننا نفهم أنه، بوجود مثل هذه القدرات، وفقًا لتقديراتنا، يمكن لجهاز صغير حمل ما يصل إلى ثلاثة رؤوس حربية نووية، الكبير - ما يصل إلى ستة".

بحلول عام 2025 ، تخطط الولايات المتحدة لإطلاق مركبتين أخريتين من هذا الطراز في المدار، مما يزيد العدد الإجمالي إلى ثمانية.

وقال المدير العام للشركة "هذا بلا شك تحد خطير".