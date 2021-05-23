الجزائر... أنظمة "بانتسير" و"كورنيت" تدمر الأهداف... فيديو

تم نشر مقطع فيديو من التدريبات الأخيرة للمنطقة العسكرية الثانية للجيش الوطني الشعبي الجزائري على شبكة الإنترنت. وقد شارك في التدريبات نظام الصواريخ والمدفعية للدفاع الجوي"بانتسير-إس1" وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات ذاتية الدفع "كورنيت-إيه إم" القائمة على هيكل المركبة المدرعة الروسية في بي كي-233136 "تيغر-إم" روسية الصنع. ودمرت منظومة "بانتسير" طائرة مسيرة، وضرب الصاروخ المضاد للدبابات هدفا أرضيا.

Применение ЗРПК "Панцирь-С1" и самоходных ПТРК "Корнет-ЭМ" на шасси "Тигр-М" показали на учениях в Алжире. Источник: TV3 (Algeria) pic.twitter.com/vAlclPN2j6 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 21, 2021

طلبت الجزائر الدفعة الأولى من أنظمة بانتسير-إس1 من روسيا في عام 2006. وتم تسليم 38 مركبة و 750 صاروخا مضادا للطائرات بقيمة تجاوزت نصف مليار دولار عام 2013.

في عام 2014 ، وقعت الجزائر وروسيا عقدًا لتوريد 13 نظامًا مضادًا للدبابات من طراز كورنيت-إيه إم على أساس مركبة تايغر-إم المدرعة.