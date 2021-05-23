عملاق على عجلات... الصين تعرض مركبة مدرعة ثقيلة... صور

صنع الصينيون مركبة مدرعة، متنوعة المهام، من الفئة الثقيلة، وتم عرضها أخيرا.

طورت السلاح الجديد شركة Taian Special Vehicle، المتخصصة في إنتاج المركبات الثقيلة، وفقًا لتقارير دامبييف.

إذا حكمنا من خلال التمويه الصحراوي المميز، فإن العينة، المسماة TA2320، مخصصة في المقام الأول للتصدير، ولا يستبعد اسخدامها في الجيش الصيني.

تتمتع هذه المركبة الخاصة بقدرة جيدة على المناورة. قمرة القيادة مع الزجاج المضاد للرصاص مجهزة بأربعة أبواب، خلفها حجرة المحرك.

توجد 8 نوافذ في حجرة الإنزال، بعضها مهيأ لإطلاق النار من أسلحة صغيرة. يوجد فتحة للدخول والخروج في المؤخرة.

يوفر التصميم السفلي أقصى حماية ضد أنواع مختلفة من الألغام والأجهزة المتفجرة المرتجلة. تم اتخاذ تدابير لتقليل احتمالية نشوب حرائق في خزانات الوقود.

يمكن أن يصل الوزن الإجمالي إلى 32000 كغ. السرعة القصوى على الطريق السريع 105 كم / ساعة.

ومن سمات هذا السلاح أن المركبة المدرعة يمكن أن تكون مجهزة بنظام آلي مجهز بمعدات وأسلحة خاصة مختلفة.