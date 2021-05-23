لماذا تتفوق "تو-95إم إس" الروسية على نظيرتها الأمريكية

تتفوق القاذفة الاستراتيجية "تو-95إم إس" على نظيرتها الأمريكية، على الرغم من أن الطائرة الروسية تبدو وكأنها قد عفا عليها الزمن، حسب موقع 19fortyfive الأمريكي.

وأضاف المنشور، أنه تم استخدام تو-95 لمدة 60 عامًا وهي الآن القاذفة الوحيدة في العالم التي تعمل بالمروحة ولا تزال في الخدمة.

ومع ذلك، يلاحظ أنه في عام 1981 بدأ الاتحاد السوفيتي في الإنتاج المفرط لهذه الطائرات، لأن النماذج الحالية لم تكن مناسبة للتحديث. لذلك، فإن القاذفات الروسية أحدث بكثير من نظيراتها الأمريكية.

يعتقد الخبير العسكري بيتر سوسيو أن هذه الحقيقة، إضافة إلى القدرة على حمل أحدث صواريخ كروز X-101 ، تسمح للطائرة تو-95 بالبقاء عنصرًا أساسيًا في طيران الثالوث النووي الروسي.

تحلق أطقم الطيران بعيدة المدى التابعة لقوات الفضاء الروسية بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ. يتم تنفيذ جميع الرحلات الجوية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.