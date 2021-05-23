تسليم معدات عسكرية روسية إلى الجيش الصربي... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، يشارك فيه نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين في حفل نقل معدات عسكرية روسية إلى الجيش الصربي.

وقال فومين: "إن مجموعة دبابات تي-72 إم إس الحديثة ومركبات الاستطلاع والدوريات المدرعة بي إر دي إم-2إم إس، التي تم تسليمها إلى القوات المسلحة الصربية في إطار المساعدة العسكرية الفنية قادرة على تعزيز إمكاناتها القتالية".

حضر الحفل نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش، ونائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، والقيادة العسكرية العليا للجيش الصربي.

وشدد فومين أيضا على أن "المعدات الموردة، والتي تلبي جميع المعايير والمتطلبات الحديثة، ستعزز القدرة القتالية للجيش الصربي، وستساهم في إنجاز المهام لحماية سيادة ووحدة أراضي البلاد".

وأكد نائب الوزير أن وزارة الدفاع الروسية ستواصل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.

وخلال الحفل أيضًا، تبادل ممثلو الوفد الروسي ووزير الدفاع الصربي وجهات النظر حول التعاون العسكري والفني العسكري الروسي الصربي.