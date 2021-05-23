فرنسا تختبر مقاتلة "رافال" المحدثة

قالت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الفرنسية إن فرنسا بدأت اختبارات الطيران لمقاتلة رافال إف 4-1.

تم إجراء رحلات تجريبية بحضور متخصصين من قسم الأسلحة الرئيسي في قاعدة إيستر الجوية في جنوب فرنسا.

خلال اختبارات الإصدار الأحدث من Rafale F4-1، قام الطيارون وموظفو القسم بنحو 50 طلعة جوية.

خلال عمليات التفتيش، تم وضع مواقف مختلفة تتعلق بسيناريوهات قتالية واقعية.

وفقًا لشركة Dassault Aviation، فإن طائرة Rafale F4-1 المحسّنة قادرة على استخدام أسلحة "جو-جو" من طراز Mica Next-Generation وأسلحة دقيقة "جو- أرض" من طراز Sagem Armement Air-Sol Modulaire.

تم تحديث الاتصالات والشاشات المثبتة على الخوذة ووحدة التحكم في المحرك أيضا، بحسب موقع "بوليت روس".