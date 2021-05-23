"الصياد الليلي"... مروحية هجومية بقدرات خارقة

تنتج روسيا العديد من المروحيات القتالية التي تمتلك قدرات قتالية تشمل تسليحا متنوعا وتقنيات قتال، تمكنها من المناورة والهجوم على أهدافها على مدار الساعة وفي جميع الظروف الجوية.

وتعد مروحيات "مي 28" التي يطلق عليها "الصياد الليلي" من أخطر المروحيات القتالية في العالم، خاصة بعد تطوير نسخة جديدة بقدرات خارقة، كما تقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

وتمتلك النسخة الجديدة محركا متطورا وهيكلا بتصميم جديد يمكنها من استخدام أحدث الأنظمة القتالية وأنظمة الطيران المتطورة.

وتمتلك المروحية القتالية الروسية تقنيات حروب المستقبل التي تشمل وسائل الاتصال بالطائرات المسيرة والعمل ضمن تشكيلات قتالية تضم أنواعا مختلفة من الأسلحة التي يمكنها مشاركة بيانات القتال في وقت واحد.

وتم تطوير "مي 28" لتكون قادرة على شن هجمات ضد أهداف متنوعة للعدو من خارج نطاق وسائل الدفاع الجوي المعادية.

وتحمل المروحية الروسية الجديدة اسم "مي 28 إن إم" ويمكنها رصد وتدمير أهدافها أثناء مهامها العسكرية التي تمتد على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية.