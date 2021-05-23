مقاتلات "جي إف 17" الباكستانية تتسلل إلى عمق القارة الأفريقية

حصلت القوات المسلحة النيجيرية على صفقة مقاتلات "جي إف 17" الباكستانية المتطورة ضمن برنامج خاص بتطوير قواتها الجوية تدعمه القوات المسلحة الباكستانية، التي تشارك أيضا في تدريب طياري تلك المقاتلات.

ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، مشيرة إلى أن القوات الجوية النيجرية تسلمت 3 مقاتلات حربية خفيفة طراز "جي إف 17" من باكستان، الجمعة الماضي.

ولفتت المجلة إلى أن نيجيريا لديها برنامج عسكري يهدف إلى تطوير قواتها الجوية بصورة تمكنها من فرض هيمنتها الجوية على كامل أراضيها، مشيرة إلى أن باكستان تساهم في تدريب طياري تلك المقاتلات.

وتمتلك المقاتلات الباكستانية التي حصلت عليها نيجريا تقنيات قتال رقمية تمكنها من آداء مهامها الجوية بكفاءة أكبر خلال مواجهة التهديدات الأمنية التي تواجهها في العديد من مناطق البلاد.

واستطاعت باكستان تطوير مقاتلة "جي إف 17" بالتعاون مع الصين بعدما تغلبت على عقبات كثيرة، حتى أصبحت واحدة من أنجح الطائرات الحربية، التي تستخدمها كلا الدولتين، ويتم تصديرها للخارج، لتنافس أشهر المقاتلات الخفيفة في العالم، مثل "إف 16"، و"ميغ 21".

© Sputnik . Aleksandr Kondratuk تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2018

وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إنه تم تصميم الطائرة منذ البداية للتصدير، واستمر تصنيعها على مدى عقود"، مشيرة إلى أنها مقاتلة متعددة المهام أحادية المحرك، تجمع بين مميزات "ميغ 21" الروسية، و"إف 16" الأمريكية.

ويعد سعر الطائرة الصينية "جي إف 17"، واحدا من أكبر نقاط تميزها مقارنة بنظيراتها من المقاتلات الخفيفة، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن ثمن الطائرة نحو 15 مليون دولار.

وتقول المجلة إن المقاتلة الصينية "جي إف 17"، يمكن أن تكون ملاذ الدول الفقيرة، التي تريد الحصول على مقاتلات حربية متطورة بأسعار منخفضة.

ويقول موقع "ايركرافت كومبير" إن سعر مقاتلة "إف 16" الأمريكية نحو 18 مليون دولار، وهو ما يعني إمكانية الحصول على 6 طائرات "جي إف 17" بثمن 5 طائرات أمريكية "إف 16".