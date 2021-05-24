أولها مصر وآخرها إثيوبيا... ما أقوى 6 جيوش في القارة الأفريقية؟

تمتلك القارة الأفريقية عشرات الجيوش، بعضها لديه قدرات عسكرية متواضعة، وأخرى تصنف ضمن أقوى جيوش العالم وفي مقدمتها الجيش المصري، الذي يحتل المرتبة الأولى أفريقيا والمرتبة رقم 13 عالميا، في حين يحتل الجيش الإثيوبي المرتبة رقم 6 في أفريقيا والمرتبة رقم 60 عالميا.

ويرصد موقع "غلوبال فاير بور" أقوى 6 جيوش في القارة الأفريقية، وفقا لإحصاءات عام 2021.

1.الجيش المصري

يأتي في المرتبة رقم 13 عالميا، وعدد قواته العسكرية مليون و330 ألف جندي، بينهم 480 ألف جندي في قوات الاحتياط.

ويمتلك الجيش المصري 1053 طائرة حربية بينها 250 مقاتلة و88 طائرة هجومية، و304 مروحيات بينها 91 مروحية هجومية.

وتتكون القوات البرية المصرية من 3 آلاف و735 دبابة و11 ألف مدرعة وأكثر من 1165 مدفعا ذاتي الحركة، و2200 مدفعا ميدانيا و1235 راجمة صواريخ.

ويمتلك الجيش المصري أسطولا بحريا مكونا من 316 قطعة بحرية تضم حاملتي مروحيات و9 فرقاطات و7 كورفيتات و8 غواصات و50 سفينة دورية، و23 كاسحة ألغام.

وتصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 10 مليارات دولار ولدى مصر احتياطي من العملات الأجنبية والذهب يساوى 35 مليار و890 مليون دولار.

2.الجيش الجزائري

يحتل المرتبة الثانية في أفريقيا والمرتبة رقم 27 بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويصل إجمالي عدد قواته العسكرية إلى 470 ألف جندي، بينهم 150 ألف جندي قوات احتياطية.

ويمتلك الجيش الجزائري 551 طائرة حربية بينها 102 مقاتلة وطائرة اعتراضية، و22 طائرة هجومية، و268 مروحية، إضافة إلى طائرات التدريب وطائرات المهام الخاصة.

وتضم القوات البرية الجزائرية أكثر من ألفي دبابة و7 آلاف مركبة مدرعة و324 مدفعا ذاتي الحركة و396 مدفعا ميدانيا و300 راجمة صواريخ.

© AFP 2021 / RYAD KRAMDI جنود القوات الخاصة في الجيش الجزائري خلال إحدى التدريبات القتالية

ويتكون الأسطول البحري الجزائري من 201 قطعة بحرية بينها 8 غواصات و8 فرقاطات، إضافة إلى سفن الدورية وكاسحات الألغام البحرية.

وتتجاوز ميزانية دفاع الجيش الجزائري 13.9 مليار دولار.

3. الجيش الجنوب أفريقي

يحتل المرتبة رقم 3 في أفريقيا والمرتبة رقم 32 عالميا، ويصل إجمال عدد قواته العسكرية إلى نحو 81 ألف جندي بينهم 15 ألف جندي قوات احتياطية.

وتتكون القوات الجوية لجنوب أفريقيا من 221 طائرة حربية بينها 17 مقاتلة وطائرة اعتراضية و87 مروحية إضافة إلى طائرات التدريب والنقل العسكري والمهام الخاصة.

وتتكون القوات البرية لجيش جنوب أفريقيا من 195 دبابة و3 آلاف مركبة مدرعة و43 مدفعا ذاتي الحركة و72 مدفعا ميدانيا و50 راجمة صواريخ.

وتمتلك جنوب أفريقيا أسطول بحري مكون من 30 قطعة بحرية بينها 3 غواصات، إضافة إلى كاسحات الألغام وسفن الدورية والفرقاطات.

وتصل ميزانية دفاع الجيش الجنوب أفريقي إلى نحو 3.5 مليار دولار.

4. الجيش النيجيري

يحتل المرتبة رقم 4 بين جيوش القارة الأفريقية والمرتبة رقم 35 بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويصل إجمالي قواته العسكرية إلى 200 ألف جندي ليس بينها قوات احتياطية.

وتمتلك القوات الجوية النيجيرية 125 طائرة حربية بينها 8 مقاتلات و13 طائرة هجومية، و41 مروحية، إضافة إلى طائرات التدريب وطائرات المهام الخاصة وطائرات النقل العسكري.

© AFP 2021 / SUNDAY AGHAEZE الجيش النيجيري

وتتكون القوات البرية للجيش النيجيري من 355 دبابة وألفي مدرعة و65 مدفعا ذاتي الحركة و339 مدفعا ميدانيا و59 راجمعة صواريخ.

ويتكون الأسطول النيجري من 75 قطعة بحرية بينها سفن دورية كاسحات ألغام إضافة إلى فرقاطة.

وتصل ميزانية دفاع الجيش النيجري إلى 2.1 مليار دولار.

5. الجيش المغربي

يصنف الجيش المغربي في المرتبة رقم 5 أفريقيا، والمرتبة رقم 53 بين أقوى جيوش العالم، وعدد قواته العسكرية 510 ألف جندي بينهم 150 ألف جندي قوات احتياطية.

ويمتلك الجيش المغربي 249 طائرة حربية بينها 83 مقاتلة وطائرة اعتراضية و64 مروحية، إضافة إلى طائرات التدريب والنقل العسكري وطائرات المهام الخاصة.

وتتكون قواته البرية من أكثر من 3 آلاف دبابة و8 آلاف مدرعة و510 مدفعا ذاتي الحركة و156 مدفعا ميدانيا و144 راجمة صواريخ.

ويتكون الأسطول البحري المغربي من 121 قطعة بحرية بينها سفن دورية وكاسحات ألغام.

وتصل ميزانية دفاع الجيش المغربي إلى 6 مليارات دولار.

6. الجيش الإثيوبي

يحتل الجيش الإثيوبي المرتبة رقم 6 بين أقوى جيوش القارة الأفريقية والمرتبة رقم 60 عالميا، ويصل إجمالي قواته العسكرية إلى 162 ألف جندي ليس بينهم قوات احتياطية.

© AP Photo / MOHAMED SHEIKH NOR الجيش الإثيوبي

وتضم القوات الجوية الإثيوبية من 92 طائرة حربية، بينها 24 مقاتلة وطائرة اعتراضية و9 طائرات نقل عسكري و26 طائرة تدريب، إضافة إلى 33 مروحية بينها 8 مروحيات هجومية.

وتمتلك القوات البرية الإثيوبية 365 دبابة و114 مركبة قتال مدرعة و67 مدفعا ذاتي الحركة و650 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 183 راجمة صواريخ.

ولا تمتلك إثيوبيا أي قوات بحرية لأنها دولة حبيسة ليس لها شواطئ بحرية، وتصل ميزانية دفاع الجيش الإثيوبي إلى 520 مليون دولار.