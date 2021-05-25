وسائل إعلام أمريكية تقيم آفاق استخدام "تو-22 إم 3" في سوريا

ظهور قاذفات روسية من طراز "تو-22 إم 3" في قاعدة حميميم الجوية جعل الخبراء العسكريين الغربيين يفكرون في إمكانية نشر هذه الطائرات على نطاق واسع في سوريا.

قيم الكاتب توماس نيوديك، في موقع "درايف"، آفاق "تو-22 إم 3" في سوريا. ويذكر بالعمل الذي تم في القاعدة الجوية لتوسيع المدرج الذي يسمح باستقبال الطائرات الكبيرة.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول ثلاث طائرات من طراز "تو-22 إم 3" إلى قاعدة حميميم الجوية. وأوضحت أنه بعد الانتهاء من المهام التدريبية في مجال جوي جديد، ستعود القاذفات إلى روسيا.

يستشهد توماس نيوديك ببيانات عن طلعات فوق سوريا. يكتب المؤلف أن "تو-22 إم 3" كانت تستخدك الذخائر غير الموجهة في غالب الأحيان في سوريا، على الرغم من أنها قادرة أيضًا على حمل صواريخ جو - أرض ثقيلة موجهة.

الميزة الرئيسية لهذه القاذفة، وفقًا للمؤلف، هي حمولتها الكبيرة. إذا تم تشغيل الطائرة مباشرة من قاعدة حميميم، فيمكن زيادة حمل القنابل، وكذلك سرعة المغادرة. لكن هذا سيعتمد على عدد الطائرات المنتشرة.

كتب توماس نيوديك أن النشر الكامل للطائرة "توبوليف 22 إم 3" في قاعدة حميميم الجوية، سيسمح باختبار كامل للنسخة المطورة من القاذفة في ظروف القتال. بالإضافة إلى ذلك، فإن نشر القاذفات في سوريا سيعزز نفوذ روسيا في البحر الأبيض المتوسط. إذا نجح الانتشار، يمكن لروسيا إرسال قاذفات صواريخ أخرى إلى سوريا.