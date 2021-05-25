"سو-34" المحدثة تحصل على إمكانيات جديدة

أعلن مصدر في صناعة الطائرات، لوسائل إعلام روسية، أن القاذفة المقاتلة متعددة الوظائف "سو-34" ستحصل على قدرات طائرة هجومية أثناء عملية التحديث.

وأضاف المصدر أن النسخة المحدثة من الطائرة ستحتوي على أسلحة جديدة ستسمح بأداء المهام القتالية الجديدة.

وأوضح أن "الطائرة الهجومية السوفيتية سو-25 أصبحت قديمة، ولا توجد طائرات جديدة، لذلك تم اتخاذ قرار لتنفيذ هذه القدرات على سو-34 إم".

يذكر أنه تم توقيع عقد صنع 76 طائرة "سو-34" حديثة في عام 2019. ستتلقى النسخة المحدثة نظام رادار ونظام تحديد الهدف واتصالات أكثر تقدمًا. وستتوسع ترسانة القنابل والصواريخ.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون القاذفة المقاتلة قادرة على استخدام ثلاث حاويات استطلاع موحدة. ستسمح للطائرة باكتشاف الأهداف في جميع الظروف الجوية على مسافات أبعد.