المظليون في القوات الخاصة الروسية يقفزون من ارتفاع 2000 متر... فيديو

نفذت القوات الخاصة للمنطقة العسكرية الجنوبية في شمال القوقاز، في إطار التدريب الجوي، عملية إنزال جماعي من ارتفاع حوالي كيلومترين.

خلال التمرين، أظهرت القوات الخاصة ليس فقط القدرة على الهبوط بالمظلة في مجموعة، ولكن أيضًا حددت دقة الهبوط خلف خطوط محاكاة العدو، وبعد ذلك قاموا بمسيرة إلى نقطة التجمع على بعد 30 كيلومترًا من نقطة الهبوط، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية.

جعلت الرياح العاصفة والغيوم المنخفضة الهبوط من المروحية "مي-8 أ إم تي شي" أكثر صعوبة، ما أضعف الرؤية، لكن التدريب الجيد سمح للجيش بإجراء التدريبات بشكل جيد.

خلال التدريبات العملية، تدرب المظليون على وضع المظلات، والعمل في حالات الطوارئ، مثل الهبوط على الأشجار والمياه والأسلاك ذات الجهد العالي. في المجموع، خلال فصل الصيف، سيتعين على القوات الخاصة في المنطقة العسكرية الجنوبية إجراء أكثر من 30 ألف قفزة بالمظلات في إطار التدريبات.