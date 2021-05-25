أحدث رادار يعزز إمكانيات الدفاع الجوي الروسي

زودت روسيا قواتها المسلحة بأحدث وسيلة استطلاع جوي قادرة على كشف حتى الأهداف فرط الصوتية، هي محطة رادار "ينيسي".

ويجب أن تصبح محطة الرادار الجديدة عينًا لمنظومة صواريخ "إس-500"المضادة للأهداف الجوية، وهي منظومة صواريخ جديدة لم تدخل الخدمة العسكرية بعد.

ومن أهم مميزات رادار "ينيسي" القدرة على العمل خلال فترة زمنية طويلة بشكل أوتوماتيكي. ولذلك فقد بُدئ باستخدام رادار "ينيسي" ضمن منظومة "إس-400" لزيادة فعاليتها.

وأفادت صحيفة "زفيزدا" الأسبوعية، أن رادار "ينيسي" يستطيع أن يرى كل ما حوله ويكتشف أجراما سماوية وصواريخ فرط صوتية على ارتفاع يتجاوز 100 كيلومتر وعلى بعد يتجاوز 600 كيلومتر. ولا يمكن التشويش عليه.

ويكون رادار "ينيسي" جاهزا للعمل بعد خمس دقائق من وصوله إلى موقع العمل.