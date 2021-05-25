قاعدة "حميميم" تكتسب القدرة على صد تحديات المنطقة المتوسطية

رأى خبراء أن قاعدة "حميميم" العسكرية في سوريا اكتسبت القدرة على مواجهة جميع التحديات في منطقة حوض المتوسط.

وتحتوي قاعدة "حميميم" التي تستخدمها حاليا وحدات من القوات الجوية الروسية لمهاجمة مواقع الإرهابيين في الأراضي السورية، على مطار عسكري. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 25 مايو/أيار 2021 إتمام عملية التحديث التي خضع لها مطار "حميميم"، مشيرة إلى أن مطار قاعدة "حميميم" أصبح مهيأ لاستقبال جميع أنواع الطائرات العسكرية الروسية. وقد حطت فيه أخيرا 3 طائرات قاذفة من طراز "تو-22" التي توجهت إلى سوريا في مهمة التدريب، وستعود إلى روسيا بعد إنجاز المهمة.

ولفت الخبير العسكري إيغور كوروتشينكو في حديثه لـ"سبوتنيك" عن أهمية تطوير مطار قاعدة "حميميم"، إلى أن القوات المتواجدة في قاعدة "حميميم" المحدّثة تقدر على مواجهة جميع التحديات الأمنية في منطقة البحر المتوسط والمناطق المجاورة.

ومن جانبه قال خبير عسكري روسي آخر هو د. كونستانتين سيفكوف، إن تواجد الطائرات العسكرية القادرة على الوصول إلى أي بقعة في منطقة حوض المتوسط، في قاعدة "حميميم" سيحول دون اتخاذ شرق المنطقة المتوسطية مسرحا لعمليات حربية تستهدف روسيا وبلدان المنطقة.

ورأى الخبير سيفكوف أن بإمكان قاذفات القنابل المنطلقة من قاعدة "حميميم" مثل "تو-22"، صد التحديات التي تشكلها حاملات الطائرات الأمريكية في البحر المتوسط مع العلم أن طائرة "تو-22" تستطيع أن تحمل 3 صواريخ جوالة من طراز "خا-32"، وهي صواريخ قادرة على مقارعة حاملات الطائرات وتدميرها.