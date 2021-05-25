الجيش البيلاروسي يجري تدريبات باستخدام أحدث أسلحة

ستجري في بيلاروسيا في الفترة من 26 إلى 27 مايو/أيار تدريبات حول اكتشاف وتدمير الطائرات المسيرة ونماذج الطائرات، والتي ستشارك فيها أحدث أسلحة القوات الجوية والدفاع الجوي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية.

وقالت الوزارة: "من 26 إلى 27 مايو 2021، سيتم إجراء تمرين بحثي حول موضوع:"تغطية منطقة (أشياء) من تأثير طائرات مسيرة ونماذج طائرات تحت قيادة قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في ساحة التدريب 174. وستشارك فيها أحدث أسلحة القوات الجوية والدفاع الجوي، وكذلك الأسلحة الواعدة التي طورتها شركات الصناعة العسكرية المحلية".

وبحسب الخدمة الصحفية، سيتم خلال التمرين "فحص قدرات الأسلحة الموجودة والمتقدمة على الكشف والتشويش الإلكتروني وضرب الطائرات المسيرة ونماذج الطائرات الأخرى.

وفقًا لوزارة الدفاع، بناءً على نتائج التدريبات وتحليل المعلومات التي تم جمعها، سيتم اتخاذ قرار بشأن تبني ابتكارات المؤسسات الصناعية البيلاروسية، وكذلك تحسين أشكال وأساليب مكافحة الطائرات المسيرة.