بوتين يتحدث عن اختبار منظومة "إس-500"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بالدفاع في سوتشي، أن اختبارات أنظمة الصواريخ إس-500 قاربت على الانتهاء، وبعد ذلك سيتم وضعها في خدمة الجيش الروسي.

وقال بوتين: "في القوات الجوية الفضائية، تم إعادة تجهيز حوالي 70٪ من أفواج الصواريخ للدفاع الجوي بأنظمة إس-400 الحديثة، والخطوة التالية هي تزويد القوات بمنظومات إس-500، والتي يجري بالفعل اختبارها بنجاح".

وكان نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروشكو قال في وقت سابق، تخطط القوات المسلحة الروسية لاستلام أول منظومات إس-500 في عام 2021، وسيبدأ التسليم التسلسلي في عام 2025.

وقال قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، ألكسندر دفورنيكوف، في وقت سابق، إن أول أنظمة إس-500 قد تدخل خدمة المنطقة العسكرية الجنوبية.