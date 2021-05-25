بوتين: قدرات الثالوث النووي لروسيا تعززت بشكل كبير

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي إيلاء اهتمام أكبر لتحسين القدرات النووية الاستراتيجية لروسيا، ومن الضروري تطوير الأساس الموجود بالفعل.

مضيفا في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع ومؤسسات الصناعات الدفاعية: "ينبغي إيلاء أكبر قدر من الاهتمام، كما في السابق، لتحسين القوات النووية الاستراتيجية كعامل رئيسي في ضمان استقرار وأمن روسيا. كانت قواتنا المسلحة هي الأولى في العالم التي استلمت".

وتابع: "أصبح الكل يعلم بالأسلحة الفوق صوتية".

مشيرا إلى الحديث عن نظام صواريخ "أفانغارد"، بالإضافة للطائرات التي تحمل صاروخ "كينجال" قد قامت بأكثر من 160 رحلة جوية.

مضيفا: "نحن بحاجة إلى تطوير هذا الاحتياطي القوي الذي تمتلكه روسيا".

وتابع: " الجيش والبحرية يتلقون أحدث طرازات الأسلحة والمعدات العسكرية وبالتالي، تم تعزيز إمكانات الثالوث النووي بشكل كبير، وتم توسيع القدرات القتالية للبحرية، بما في ذلك من خلال السفن التي تحمل صواريخ كاليبر".

وشدد "تتطلب الحالة الدولية الصعبة والمخاطر والتهديدات المحتملة للأمن العسكري الروسي، بما في ذلك المناطق المجاورة مباشرة لحدودنا، استعدادا قتاليا ثابتا وعاليا من القوات المسلحة الروسية".