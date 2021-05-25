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    القاذفات الروسية الاستراتيجية بعيدة المدى تو 22 إم 3

    معلومات عن القاذفات الاستراتيجية الروسية "تو 22"

    © Sputnik . Alexander Tarasenkov
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    وصلت قاذفات روسية بعيدة المدى طراز "تو 22 إم 3"  إلى قاعدة حميم الجوية في سوريا، لتصبح أول مهمة تدريبية لتلك القاذفات الاستراتيجية في منطقة جغرافية جديدة، وهو ما يسمح باختبار النسخة المطورة منها.

    ومن المقرر أن تعود القاذفات الاستراتيجية الروسية إلى قواعدها في روسيا بعد انتهاء مهمتها التدريبية في سوريا.

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    وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن مطار حميميم أصبح قادرا على استقبال جميع أنواع الطائرات بما فيها قاذفات "تو 22 إم 3" بعيدة المدى.

    ويقول موقع "درايف" الأمريكي إن نشر القاذفات الروسية بعيدة المدى في سوريا يسمح لروسيا باختبار النسخة المطورة من الطائرات في تلك المنطقة الجغرافية ويعزز نفوس روسيا بها.

    لماذا تم تصميم "تو 22 إم 3"؟

    تم تصميم الطائرة لتدمير الأهداف البرية والبحرية وأبرزها حاملات الطائرات، وهي أصغر حجما من قاذفات "تو 95" و"تو 160"، ويمكنها الاشتباك مع 3 سفن كبيرة في وقت واحد.

    وتحمل الطائرة صواريخ (جو سطح) بعيدة المدى مزودة برؤوس حربية حرارية يمكن إطلاقها على السفن الضخمة لتدميرها، إضافة إلى حمولتها من القنابل، ولهذا السبب تعرف الطائرة بـ "قاتلة حاملات الطائرات".

    تمتلك الطائرة قدرة على التحليق على ارتفاعات كبيرة جدا بسرعة تصل إلى نحو 2 ماخ، كما يمكنها التحليق على ارتفاعات منخفضة بصورة تمكنها من تضليل رادارات العدو ومباغتته بهجمات قوية.

    ما هي مميزات النسخة المطورة من الطائرة؟

    تلقت "تو 22 إم 3" محركات أكثر قوة وإلكترونيات جديدة، ويتم الآن ترقية أسطول ناقلات الصواريخ إلى مستوى "تو 22 إم 3 إم".

    قاذفات روسية من طراز تو-22 إم 3
    © Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
    قاذفات روسية من طراز "تو-22 إم 3" في قاعدة حميميم، سوريا 25 مايو 2021

    وشهدت الطائرات عمليات أخرى لتطويرها تحت اسم "تو 22 إم 3 إم" أبرز ما يميزها أنها تمتلك قدرة أكبر على حمل أسلحة جديدة ذات مدى أكبر.

    كيف تم تصميم هيكل الطائرة؟

    تم تصميم هيكل الطائرة من سبائك الألومنيوم المقوى بصورة رئيسية، إضافة إلى مكونات معدنية أخرى تدخل في تكوين بعض أجزائها وتعتمد على استخدام الصلب المقاوم للحرارة وسبائك التيتانيوم والمغنسيوم.

    ما هي التطورات التي شهدتها "تو 22" منذ ظهورها؟

    وخرجت طائرة "تو-22 إم 3 إم" إلى حيز الوجود نتيجة تعديل "تو 22 إم3" التي هي نسخة مطورة من طائرة "تو 22" التي ظهرت في القرن الماضي. وتعتبر النسخة المطورة "تو-22 إم 3 إم" طائرة جديدة مجهزة بإلكترونيات الطيران الجديدة وقادرة على استخدام صواريخ (جو سطح) متطورة.

    وقامت طائرة "تو-22 إم 3 إم" بالرحلة الجوية الأولى في عام 2018. ومن أهم مميزاتها تجهيزها بما يمكِّنها من التزود بالوقود في الجو.

    وكانت وزارة الدفاع الروسية قد تعاقدت على تطوير 30 طائرة من طراز "تو-22 إم3" إلى "تو-22 إم 3 إم".

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