معلومات عن القاذفات الاستراتيجية الروسية "تو 22"

ومن المقرر أن تعود القاذفات الاستراتيجية الروسية إلى قواعدها في روسيا بعد انتهاء مهمتها التدريبية في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن مطار حميميم أصبح قادرا على استقبال جميع أنواع الطائرات بما فيها قاذفات "تو 22 إم 3" بعيدة المدى.

ويقول موقع "درايف" الأمريكي إن نشر القاذفات الروسية بعيدة المدى في سوريا يسمح لروسيا باختبار النسخة المطورة من الطائرات في تلك المنطقة الجغرافية ويعزز نفوس روسيا بها.

تم تصميم الطائرة لتدمير الأهداف البرية والبحرية وأبرزها حاملات الطائرات، وهي أصغر حجما من قاذفات "تو 95" و"تو 160"، ويمكنها الاشتباك مع 3 سفن كبيرة في وقت واحد.

وتحمل الطائرة صواريخ (جو سطح) بعيدة المدى مزودة برؤوس حربية حرارية يمكن إطلاقها على السفن الضخمة لتدميرها، إضافة إلى حمولتها من القنابل، ولهذا السبب تعرف الطائرة بـ "قاتلة حاملات الطائرات".

تمتلك الطائرة قدرة على التحليق على ارتفاعات كبيرة جدا بسرعة تصل إلى نحو 2 ماخ، كما يمكنها التحليق على ارتفاعات منخفضة بصورة تمكنها من تضليل رادارات العدو ومباغتته بهجمات قوية.

تلقت "تو 22 إم 3" محركات أكثر قوة وإلكترونيات جديدة، ويتم الآن ترقية أسطول ناقلات الصواريخ إلى مستوى "تو 22 إم 3 إم".

قاذفات روسية من طراز "تو-22 إم 3" في قاعدة حميميم، سوريا 25 مايو 2021