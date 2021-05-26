الدفاع الجوي الروسي ينتظر أسلحة متطورة جديدة

لفت خبير عسكري إلى أن الدفاع الجوي الروسي في تطور مستمر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 25 مايو/أيار 2021، أن روسيا بصدد إتمام اختبار وسيطة جديدة للدفاع الجوي تُعرف بمنظومة "إس-500"، توطئة لتسليمها إلى قوات الدفاع الجوي.

ونوه الخبير العسكري إيفان كونوفالوف إلى أن الدفاع الجوي الروسي في تطور مستمر.

وقال الخبير في حديثه لـ"سبوتنيك" إن الدفاع الجوي الروسي يعتبر وبحق أفضل في العالم. وسيكون دخول منظومة صواريخ "إس-500" المضادة للأهداف الجوية الخدمة العسكرية تتويجا لمرحلة من طريق تطور الدفاع الجوي الروسي. لكن هذا لن يكون هو آخر الطريق، فلا بد من قدوم منظومات أخرى جديدة بعد "إس-500".

منظومة "إس-500" التي لها اسم آخر هو "بروميتي" (بروميتيوس) تنتمي إلى الجيل الجديد من منظومات صواريخ أرض/جو. ويبلغ مداها نحو 600 كيلومتر حسب مصادر إعلامية. وحددت مهمتها في حماية المناطق الإدارية والصناعية الرئيسية من هجوم الصواريخ فرط الصوتية المحتمل.

وكان نائب وزير دفاع روسيا، أليكسي كريفوروتشكو، قد صرح أن الجيش الروسي ينتظر البدء باستلام منظومات "إس-500" في عام 2021.