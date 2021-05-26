"سوخوي" تصنع مقاتلة جديدة بمحرك واحد

وتم تجهيز جميع الطائرات المقاتلة الروسية الصنع حتى الآن بمحركين. وكشف مصدر في قطاع صناعة الطائرات لـ"سبوتنيك"، أن شركة "سوخوي" المصنعة للطائرات بدأت تعمل في اتجاه إنشاء طائرة جديدة تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات بمحرك واحد.

وستكون الطائرة الجديدة خفيفة إذ يجب ألا يزيد وزنها على 18 طنّا. ويجب أن تكون المقاتلة الجديدة "شبحية" ذات بصمة رادارية منخفضة، وتكون أسرع من الصوت أكثر من مرتين، وتملك قدرة فائقة على المناورة، وتستطيع أن تقلع من ممر قصير بفضل تقنية توجيه الدفع، ولها مأخذ هواء واحد.

ومن أشهر المقاتلات الأجنبية المتوفرة حاليًا بمحرك واحد مقاتلتا "إف-16" و"إف-35" الأمريكيتان، ومقاتلة "غريبين" السويدية، ومقاتلة "جي-10" الصينية. وللطائرات المقاتلة بمحرك واحد مزاياها مثل انخفاض كلفة الإنتاج وبساطة التشغيل، لكن وجود المحرك الواحد يخفض القدرة القتالية للطائرة.