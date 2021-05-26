انطلاق مناورات "حماة النيل" بين مصر والسودان

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بانطلاق مناورات "حماة النيل" بين الجيشين المصري والسوداني، بمشاركة قوات برية وجوية وبحرية.

وذكرت قناة "العربية"، أن السودان أعلن انطلاق مناورات "حماة النيل" مع قوات مصرية برية وجوية وبحرية.

السودان: انطلاق مناورات "حماة النيل" مع قوات مصرية برية وجوية وبحرية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) May 26, 2021

ونقلت عن الجيش السوداني، أن مناورات "حماة النيل" العسكرية مع مصر هي الأكبر في تاريخ البلاد.

ووفقا لصحيفة "السوداني"، تنطلق المناورات اليوم وتستمر حتى 31 مايو الجاري بمنطقة "أم سيالة" في أم درمان.

وفي تصريحات لـ" سبوتنيك " يوم السبت الماضي، قال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الطاهر أبو هاجة "إن هذه المناورات والتدريبات لمواجهة التهديدات الأمنية التي تواجه أو تهدد الأمن القومي للبلدين".

وأضاف أبو هاجة أنه مشروع تدريبي يأتي بناء على البروتوكول التدريبى بين القوات المسلحة السودانية والقوات المسلحة المصرية، ضمن المخطط التدريبى السنوي.

وأشار إلى أن المشروع التدريبي "حماة النيل" يعبر عن قناعة البلدين الراسخة بضرورة العمل الإستراتيجي المشترك لمواجهة التهديدات المحتملة وضرورة التنسيق المحكم للدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية في البلدين، لأن التعاون والتضامن والتقارب في كل المجالات وفي المجال العسكرى خاصة، يعتبر ركيزة أساسية لحفظ الأمن القومي للبلدين.

وكان الجيش السوداني قد أعلن في بيان له وصول مجموعة من الجنود المصريين إلى أراضيه، ضمن الاستعداد لانطلاق مناورات "حماة النيل"، حيث تشارك في المشروع عناصر من كافة التخصصات والصنوف في الجيشين.