"كلاشينكوف" تنشر مقطع فيديو لاختبار أسلحة جديدة لها

وأظهر المقطع اختبارات تعود لنظام صاروخي روسي جديد للشركة الروسية العسكرية، لمن لم يتم الكشف عن اسمها.

واستطاع الفيديو جذب الملايين من المشاهدين المهتمين بالأسلحة الروسية، وكانت شركة "كلاشينكوف" قد أرفقت الفيديو بعبارة كتبتها "إذا كان هناك أي شيء، فهذا هو إعلان لإصدار أكبر. من يستطيع تخمين ما نعلن عنه؟".