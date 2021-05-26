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    مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52

    روسيا تكشف عن صاروخ "فيخر" أطلق من مقاتلة "التمساح"... صور وفيديو

    © Sputnik . Vitaly Timkiv
    رصد عسكري
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    أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا أكملت بنجاح اختبارات صواريخ "فيخر" المحسنة والموجهة من طائرة هليكوبتر من طراز "كا 52".

    قالت الخدمة الصحفية لشركة "كلاشينكوف" الروسية، اليوم، إن روسيا "أكملت بنجاح اختبارات صواريخ فيخر المحسنة والموجهة من طائرة هليكوبتر من طراز كا 52".

    صورة غرافيك للصاروخ الروسي المجنح المزود بمحرك نووي
    © Photo / Ministry of Defence
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    وأكدت الشركة أن التحسينات الجديدة زادت من قدرة الصاروخ على إصابة الأهداف بشكل دقيق جدا على المسافات القريبة.

    أطلق الصاروخ من "التمساح"

    وبحسب البيان الصادر عن الشركة، فقد تم إطلاق 22 صاروخا أثناء الاختبارات من المروحية الروسية "كا 52" ذات الشفرتين المتعاكستين المتعامدتين (الدوران المحوري).

    ويطلق الخبراء على المروحية "كا 52"الشهيرة لقب "التمساح"، نظرا لقوتها الكبيرة وقدرتها العالية جدا على تدمير الأهداف والمناورة.

    وأكدت الاختبارات التي قامت بها شركة "كلاشينكوف"، أنه من خلال التعديلات التي تم إجراؤها على الصاروخ، فقد زادت من احتمالية إصابة الهدف عند الإطلاق على أهداف قصيرة المدى وبدقة عالية، وأيضا زاد استقرار الصاروخ وثباته أثناء التحليق.

    10 كيلومترات من الدقة التدميرية

    ونوهت الشركة إلى أنه، "في وقت سابق (من الاختبارات)، تم العمل على تقييم إمكانية إصابة أهداف على مدى يصل إلى 10 كيلومترات، وهو ما يتجاوز بكثير تلك المحددة عند تطوير خصائص أداء الصاروخ، وكانت النتائج إيجابية جدا".

    وتبلغ السرعة القصوى لصاروخ "فيخر"، 610 مترا في الثانية، ويتراوح مدى الصاروخ من 800 إلى 10000 متر (10 كيلومتر)، ويطير الصاروخ على ارتفاعات تتراوح من 10 إلى 4000 مترا.

    ويستطيع الصاروخ الجديد "فيخر" (أي الزوبعة باللغة الروسية) اختراق الدروع والترسانات التي تصل سماكتها إلى 750 ملم.

    مناورات فزايموديستفيه 2019 في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا)
    © Sputnik . Alexey Kudenko
    مناورات "فزايموديستفيه 2019" في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا)

    وأطلق الصاروخ الجديد من مروحية "كا 52"، الشهيرة بطيرانها المميز، حيف توفر شفراتها المتعاكسة (الدوران المحوري) قدرة تنفيذ مناورات لا مثيل لها في عالم الطيران، مثل طيران "القمع" أو الطيران "المسطح"، وهي المروحية الوحيدة في العالم التي تمتلك نظام قاذف مظلي بهدف إنقاذ الطاقم.

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    سلاح, صاروخ, روسيا
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