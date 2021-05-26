مقاتلة "ميغ 31" روسية تعترض طائرة تابعة لسلاح الجو النرويجي فوق بحر بارنتس

اعترضت مقاتلة "ميغ 31" روسية، اليوم الأربعاء، طائرة دورية تابعة للقوات الجوية النرويجية فوق بحر بارنتس كانت تتجه صوب الحدود الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع للأسطول الشمالي الروسي: "لتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة، أقلعت مقاتلة من طراز "ميغ 31"... وحدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "اوريون بي- 3سي" تابعة لسلاح الجو النرويجي ورافقها عبر بحر بارنتس" .

ووفقا للبيان، أنه بعد انعطاف الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة، عادت المقاتلة الروسية إلى موقعها، ولم يسمح بأي انتهاك للحدود.

وشدد الأسطول الشمالي على أن تحليق المقاتلة الروسية تم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية.

وهذا ليس الاعتراض الوحيد خلال الشهر الجاري، عقب رصد طائرات عسكرية أجنبية بالقرب من الحدود الروسية، فقد اعترضت مقاتلة "سوخوي-30" قبل ذلك، مقاتلتين من طراز " داسو ميراج 2000" و طائرة للإمداد بالوقود تابعة لسلاح الجو الفرنسي فوق البحر الأسود، حيث لم يسمح بأي انتهاك للحدود.