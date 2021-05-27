مسؤول عسكري: روسيا قد تزيد سفنها على الحدود الجنوبية لمواجهة التهديدات

أعلن النائب الأول لمدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، رئيس هيئة حرس الحدود الروسية، فلاديمير كوليشوف، أن روسيا لديها العدد الكافي من السفن والقوارب العسكرية في البحر الأسود وبحر آزوف، مشيرا إلى إمكانية زيادة أعدادها في حال وجود تهديدات إضافية.

وقال كوليشوف في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك":" في الوقت الحالي، تكتفي قوات ووحدات خفر السواحل بإنجاز المهام الموكلة إليها في منطقة آزوف والبحر الأسود، وفي حال ظهور تهديدات جديدة سيتم زيادة عدد السفن والقوارب بشكل سريع".

وبحسب كوليشوف، فالإجراءات النشطة المناهضة لروسيا وتصعيد التوترات في المنطقة تستخدمها أوكرانيا كذريعة لتلقي المساعدة المالية والعسكرية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإصلاح البنية التحتية العسكرية والحدودية.

وتابع قائلا:"نحن على علم بتوريد قوارب من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا وكذلك عقود بناء قوارب جديدة للجانب الأوكراني من قبل فرنسا وبريطانيا ودول أخرى في منظمة حلف شمال الأطلسي".

وأعلن جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية، جنوبي روسيا، عن نقل قطع بحرية من بحر قزوين إلى البحر الأسود.

وبحسب جهاز الإعلام فإن 15 سفينة حربية وسفينة مساندة تنتقل من بحر قزوين إلى البحر الأسود عبر قناة طولها أكثر من 100 كيلومتر تربط نهر الفولغا بنهر الدون.

وينتقل عدد محدد من الوحدات البحرية من بحر قزوين إلى البحر الأسود في سياق مناورات عسكرية تهدف إلى التثبت من مدى الجاهزية القتالية لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية وفقا للبيان الصادر عن جهاز الإعلام الخاص بالمنطقة العسكرية الجنوبية.