أوكرانيا تكثف طلعات طائراتها المسيرة قرب الحدود الروسية

كشف النائب الأول لمدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، رئيس دائرة حرس الحدود التابعة للجهاز، فلاديمير كوليشوف، أن أوكرانيا كثفث مؤخرا طلعاتها الجوية باستخدام الطائرات المسيرة قرب الحدود الروسية.

وقال كوليشوف لوكالة "سبوتنيك": "هناك زيادة ملحوظة في عدد طلعات الطائرات المسيرة الأوكرانية في القطاع البري للحدود الدولية بين روسيا وأوكرانيا أيضا؛ وبمساعدة الشركاء الغربيين، يقوم جهاز حرس الحدود الحكومي الأوكراني بشكل مستمر بزيادة حجم أسطول الطائرات المسيرة التي تستخدم لممارسة نشاطها في المناطق الحدودية".

وأشار كوليشوف إلى أن "أوكرانيا تدرس بنشاط تجربة استخدام طائرات الاستطلاع والهجوم المسيرة التركية والإسرائيلية لاستخدامها المحتمل في منطقة النزاع في جنوب شرق البلاد".

وحذرت روسيا حلف شمال الأطلسي (الناتو) من إرسال قوات لمساعدة أوكرانيا، إذ قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا سوف تتخذ "إجراءات إضافية" إذا أقدم الناتو على مثل تلك الخطوة.