موجة من النكات... موقف محرج بعد هبوط إضطراري لمروحية أمريكية... فيديو

هبطت مروحية هجومية أمريكية من طراز "أ أتش 64" (أباتشي) تابعة لطيران الجيش الأمريكي بشكل اضطراري خلال تمرين تدريبي في رومانيا.

حدث هذا يوم الثلاثاء الماضي في منطقة "بيسيناغا"، وهي بلدة في منطقة كونستانتا في رومانيا، وفقا لموقع "روسكايا غازيتا".

وتظهر لقطات الفيديو التي ظهرت على الشبكات الاجتماعية، المروحية بعد هبوطها دون أن تتعرض لأي ضرر خارجي.

بدوره سأل شاب روماني كان يقود السيارة بالقرب من مكان الحادث الطاقم الأمريكي عما إذا كان بحاجة إلى وقود، ما تسبب في موجة من النكات والتعليقات على المقطع.

05/25/2021 Emergency landing AH-64 Apache USA, Constanca, Romania pic.twitter.com/F9e6HE1WCl — ZOKA (@200_zoka) May 26, 2021

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لا توجد معلومات حتى الآن عن أسباب الحادث، لكن هذه ليست الحالة الأولى من نوعها مع هذا النوع من المروحيات هذا العام.