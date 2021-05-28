روسيا تطرد بارجة حربية أمريكية من خليج بطرس الأكبر

أكد قائد حرس الحدود الروسي أن الخليج الذي يحمل اسم القيصر الروسي بطرس الأكبر جزء من أراضي روسيا.

ولذلك أقدمت إحدى قطع الأسطول الحربي الروسي على طرد بارجة حربية أمريكية دخلت إليه.

وذكر الجنرال فلاديمير كوليشوف، قائد حرس الحدود الروسي، في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الحادث وقع في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020 عندما توغلت المدمرة الأمريكية "جون ماكين" لمسافة 2 كلم في خليج بطرس الأكبر، منتهكة حرمة المياه الإقليمية الروسية. وتصدت لها سفينة عسكرية روسية لتطردها من المياه الروسية.

وعللت قيادة الأسطول الأمريكي السابع في وقت لاحق دخول المدمرة التابعة لها إلى خليج بطرس الأكبر بأنهم لا يعتبرون هذه المياه مياها روسية.

خليج بطرس الأكبر هو أكبر خليج في بحر اليابان يقع عند شواطئ روسيا. ومنحه مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي لقب الخليج التاريخي في عام 1957.