روسيا تصنع دبابة أوتوماتيكية لحرب الشوارع

أفاد مصدر في صناعة الدفاع الروسية ببدء العمل على صنع نماذج تجريبية من الآلة القتالية الروبوتية الخالية من الطاقم البشري المسماة بـ"شتورم" (الاقتحام).

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن آلة "شتورم" مخصصة لـ"قتال الشوارع" وهي تشبه الدبابة، وتستطيع دروعها أن تقاوم القذائف الخارقة للدروع.

وتحتوي آلة "شتورم" على مدفع ذي ماسورة ملساء قصيرة من عيار 125 ملم. ويمكنها أن تتسلح أيضا بمدفع آلي عيار 30 ملم وراجمة صواريخ.

وأشار إلى أن المدفع القصير يسهل على الآلة التحرك في الشوارع الضيقة للمدن.

وحُددت المهمة الرئيسية لآلة "شتورم" في اكتشاف مرابض النيران وإسكاتها ومكافحة وسائل العدو المضادة للدبابات.