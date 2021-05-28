الجزائر... دبابات "تي-72" الروسية تجدد الجاهزية القتالية

تم في الجزائر تطوير الدبابات الروسية من طراز "تي-72" لتواكب متطلبات الحروب العصرية.

وتشكل دبابات "تي-90إس أ" القوة المدرعة الرئيسية للجيش الجزائري حاليًا. ويواصل الجيش الجزائري في الوقت نفسه تشغيل دبابات "تي-72". ولأن هذه الدبابات صُنعت في القرن الماضي، فإنها تحتاج إلى تطوير وتعديل حتى تواكب متطلبات العصر الحديث.

يذكر أن الجزائر تعتبر إحدى الدول الرئيسية المستوردة للأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا. وقد صرح وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال قيامه بزيارة الى الجزائر في شباط/فبراير الماضي بأن المجال الخاص بالتعاون العسكري التقني يعتبر بمثابة "قاطرة لتطوير للتعاون بين بلدينا".

ويجرى العمل في هذا المحور من خلال أطر نشاط اللجنة الثنائية الحكومية المشتركة لشؤون التعاون العسكري التقني.