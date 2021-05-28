الجزائر... دبابات "تي-72" الروسية تجدد الجاهزية القتالية

وتشكل دبابات "تي-90إس أ" القوة المدرعة الرئيسية للجيش الجزائري حاليًا. ويواصل الجيش الجزائري في الوقت نفسه تشغيل دبابات "تي-72". ولأن هذه الدبابات صُنعت في القرن الماضي، فإنها تحتاج إلى تطوير وتعديل حتى تواكب متطلبات العصر الحديث.
#الجيش_الجزائري.. صخرة تتحطم عليها مخططات الإرهاب— العين الإخبارية (@alain_4u) May 26, 2021
للتفاصيل | https://t.co/rxT8IpEPQ9#الجزائر#عينك_على_العالم pic.twitter.com/WykoxP9Rfd
يذكر أن الجزائر تعتبر إحدى الدول الرئيسية المستوردة للأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا. وقد صرح وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال قيامه بزيارة الى الجزائر في شباط/فبراير الماضي بأن المجال الخاص بالتعاون العسكري التقني يعتبر بمثابة "قاطرة لتطوير للتعاون بين بلدينا".
Algerian t-72 )) pic.twitter.com/RKubzyvaAe— KAD-GHANI (@kad_ghani) October 15, 2019
ويجرى العمل في هذا المحور من خلال أطر نشاط اللجنة الثنائية الحكومية المشتركة لشؤون التعاون العسكري التقني.
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