"مي-28" تحصل على إمكانيات هجومية

أعلن مصدر في صناعة الطائرات لوكالة "سبوتنيك"، إن أحدث مروحية روسية مقاتلة من طراز مي-28إن إم ستكون قادرة على حمل ما يصل إلى أربعة صواريخ كروز بعيدة المدى، وستكون قدراتها الهجومية مماثلة لقاذفات الخطوط الأمامية.

وقال المصدر: "تجري حاليا اختبارات طيران لمنتج 305 صواريخ كروز للمروحيات بمدى أقصى يصل إلى 100 كيلومتر. وستكون الطائرة مي-28إن إم المطورة قادرة على حمل أربعة صواريخ من هذا النوع في نقاط تعليق خارجية."

ووفقا له، فإن "استخدام صواريخ كروز سيوسع بشكل كبير القدرات القتالية لطائرة مي-28إن إم من حيث التدمير عالي الدقة لمراكز قيادة العدو، ومستودعات الأسلحة، والبنية التحتية العسكرية الهامة الأخرى وتكديس القوى العاملة".

وأضاف المصدر أنه لا توجد مروحية أخرى في العالم اليوم لديها صواريخ كروز بمثل هذا المدى والقوة كأسلحة أساسية من أسلحة الطيران الخاصة بها.

وأشار أن "القدرة على حمل أربعة صواريخ كروز دفعة واحدة تضع طائرات مي-28إن إم في نفس مستوى قاذفات الخطوط الأمامية من خلال نوع الأهداف التي ضربتها".