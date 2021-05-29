الجيش الأمريكي يرغب في الحصول على نظيرة الطائرة الروسية "بي-200"

قالت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية إن الجيش الأمريكي بحاجة إلى طائرة برمائية. يــجب أن تتمتع بخصائص الطــائرة البرمــائية الــروسية "بي-200إتش إس"، التي يتم إنتاجها في مصنع الطائرات في تاغانروغ.

وفقًا لموقع Popular Mechanics ، سيكون أساس الطائرات البرمائية الجديدة هو تحديث طائرة النقل العسكرية C-130 Hercules. من المخطط أن يكون للطائرة حمولة ومدى طيران كبيران. بالإضافة إلى نقل مقاتلي الكوماندوز، يتم التخطيط لاستخدام الطائرة البرمائية لخدمة الغواصات.

وقال الموقع: "في النزاعات المستقبلية، ستصبح الممرات المائية مثل بحر الصين الجنوبي وبحر أوخوتسك وبحر البلطيق والبحر الأصفر والخليج العربي ساحات قتال حرجة. ستساعد الطائرة البرمائية في منع مثل هذه الصراعات إذا علم الخصوم المحتملون أن الكوماندوز الأمريكيين يمكن أن يدخلوا ويخرجوا إلى ومن المياه المتنازع عليها".