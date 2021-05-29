تجهيز الطائرات الروسية المسيرة بملاحة خالية من التوجيه

لا تكمن ميزتها في الدقة العالية فحسب، بل تكمن أيضًا في القدرة على العمل بشكل مستقل وفي غياب المعالم الأرضية والبحرية والفضائية.

تتيح أنظمة الملاحة أيضًا إمكانية تحديد نقل بيانات الطيران والملاحة ومعالجته بشكل شامل. في الوقت نفسه، ينقل النظام معلومات القمر الاصطناعي والقصور الذاتي عبر قنوات منفصلة.

وقال المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" أوليغ يوفتوشينكو: "يمكن تسمية ابتكارات هياكل روستيخ في مجال أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي بأنها فريدة من نوعها. استنادًا إلى الخبرة الهائلة في إنشاء معدات على متن الطائرات والمروحيات، تتميز هذه الأنظمة بالموثوقية وأعلى دقة وتنوع. إنها تسمح للطائرة المسيرة بعدم الاعتماد على المعالم والظروف الجوية".

يوفر النظام التوجه الجغرافي العام. إنه قادر على تحديد موقع الطائرة المسيرة بالنسبة إلى هدف أو مسار معين، ويمكن للأشياء المتحركة أيضًا أن تكون كأهداف.

تتميز الأنظمة بالقصور الذاتي أيضًا بوزنها الخفيف وأبعادها، فهي قادرة على العمل مع الأحمال الزائدة الكبيرة، وهو أمر مهم للطائرة.

وأضاف نيكولاي كوليسوف، المدير العام لشركة لشركة "كريت" لتطوير أنظمة الملاحة: "توفر أنظمة الملاحة القدرة على العمل عن طريق GPS، أو GLONASS، في وضع مشترك أو بشكل مستقل. في الوقت نفسه، يكون خطأ الأنظمة أقل من 1% في التشغيل العادي وأقل من 2% في الوضع المستقل".

سيتم تسليم العينات الأولى من أنظمة الملاحة الحديثة هذه للاستخدام على طائرات مسيرة روسية الصنع هذا العام.