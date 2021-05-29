الأسطول الروسي يحصل على ناقلة بحرية صغيرة جديدة

أقيم حفل رفع علم أندريفسكي على أحدث ناقلة بحرية صغيرة "فيتسي الأدميرال باروموف" اليوم السبت في سيفاستوبول، وتم قبول الناقلة في أسطول البحر الأسود، حسبما أفادت إدارة دعم المعلومات بأسطول البحر الأسود.

تم تطوير الناقلة البحرية الصغيرة "فيتسي الأدميرال باروموف" من المشروع 03182 في مكتب تصميم زيلينودولسيكي كمنصة متعددة الأغراض لنقل البضائع المختلفة والأشخاص وإمكانية القدرة على استقبال مروحيات كا-27 (بما في ذلك الطائرات المسيرة) والقيام بعمليات الإنقاذ. الناقلة قادرة على إمداد السفن بكفاءة، ونقل البضائع المختلفة إليها. من الممكن استخدام السفينة كسفينة دورية أو سفينة إنقاذ. يوفر تصميم الهيكل القدرة على العمل في منطقة القطب الشمالي.

وأشار أسطول البحر الأسود إلى أنه بعد تضمينها في الأسطول، سيبدأ طاقم السفينة في أداء مهام الدورات الدراسية الخاصة، وبعد ذلك سيبدأ في تنفيذ المهام المخطط لها للتدريب القتالي.

يبلغ إجمالي إزاحة الناقلة 3500 طن وطولها 78.8 وعرضها 15.4. طاقم السفينة 24 شخصا. تم تصميم الناقلة البحرية الصغيرة "فيتسي الأدميرال باروموف" في 1 سبتمبر/أيلول 2016 في حوض بناء السفن في فولغا في نيجني نوفغورود وتم إطلاقها إلى الماء في 20 ديسمبر 2018.