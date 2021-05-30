تحطم مقاتلة في ليبيا خلال عرض عسكري... فيديو

تحطمت مقاتلة من طراز ميغ- 21 تابعة لسلاح الجو في البلاد، خلال عرض عسكري في مدينة بنغازي الليبية، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".

وقال المصدر إن "الطيار جمال بن عامر توفي".

وكان قد أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في وقت سابق، أن القاعدة العسكرية بنينا في مدينة بنغازي ستحتضن يوم السبت أكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

وأشار المسماري إلى أنه ستشارك كافة الوحدات العسكرية من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وحرس الحدود وقوات إدارة الصاعقة والمظلات.