كيف تكون مقاتلة الجيل الخامس الروسية الجديدة

سيستخدم تصميم التطوير الجديد على نطاق واسع الحلول التقنية التي تم اختبارها بالفعل على مقاتلات الجيل الخامس من طراز سو-57. من هذه الحلول التقنية طلاء يمتص الراديو، ويقلل ظهور الطائرة على الرادار، والمعدات والأسلحة الإلكترونية المحمولة جواً.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم استعارة أحدث محرك إزديليا 30 من طائرة سو-57، ولكن سيتم تجهيز النموذج الأولي مؤقتًا بمحرك Al-31FN. يبلغ وزن إقلاع الطائرة سو-57 أكثر من 25 طناً، لكن الطائرة الجديدة ستصبح أخف وزنا بمقدار سبعة.

أيضًا، سيختلف التطوير في السرعة التي تتجاوز 2 ماخ وقصر الإقلاع، والذي سيتم توفيره باستخدام ناقل الدفع المنحرف.

قال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف إن المصممين الروس حققوا تقدمًا كبيرًا في محطات الطاقة.

أعلنت شركة "روستيخ"، الشركة الأم لشركة سوخوي، وغيرها من شركات الطيران الروسية، عن مشروع المقاتلة في ديسمبر/كانون الأول. وقال رئيسها، سيرغي شيميزوف، للصحفيين إنه يجري تطوير مقاتلة جديدة ذات محرك واحد خفيف ومتوسط. ووفقا له، فإن الطائرة التي يبلغ وزنها 18 طنا سيتم تشغيلها اختياريا. هذا يعني أنه يمكنها الطيران مع طيار بشري على متنها والعمل كطائرة دون طيار.