مانتوروف: نستعد لتحديث المقاتلة "سو-57"

صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي والإدارات المتخصصة يطورون مشروعا لتحديث مقاتلة الجيل الخامس سو-57.

وقال مانتوروف على قناة "روسيا 1": "دخلت سو-57 الخدمة للتو، وبدأ تسليمها، ونحن بالفعل نفكر ونستعد لمرحلة جديدة من التحديث. هذه عملية مستمرة".

تتميز المقاتلة سو-57 بسرعة فائقة وقدرة كبيرة على المناورة وإلكترونيات طيران متطورة تفوق قدرات مقاتلات الجيل السابق. تستخدم سو-57 تقنية التخفي للتهرب من رادارات العدو، كما تفعل الطائرات الأمريكية F-35 Lightning II وF-22 Raptor. يستخدم في صنع الطائرة الروسية على نطاق واسع المواد المركبة، مما يسمح لها بعدم الظهور على رادارات الطائرات الأخرى.

تعمل روسيا باستمرار على تحسين أحدث طائراتها القتالية الأسرع من الصوت ومجهزة بإلكترونيات الطيران الحديثة.