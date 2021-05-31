روسيا تختبر غواصة "كنياز أوليغ" الاستراتيجية

أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري إن الغواصة النووية الاستراتيجية من مشروع 955 "بوري-أ" بدأت أول رحلة تجريبية لها فيالبحر في 30 مايو/أيار.

وقال بدأت "كنياز أوليغ" في 30 مايو في المساء أول رحلة تجريبية إلى البحر الأبيض".

وأوضح المصدر لوسائل إعلام روسية أنه خلال الاختبارات، ستجري الغواصة تدريبات قتالية لصاروخ بولافا الباليستي العابر للقارات من بحر بارنتس من موقع مغمور في هدف في حقل تدريب كورا في كامتشاتكا.

في وقت سابق، أعلن رئيس شركة بناء السفن المتحدة، أليكسي رحمانوف، الجدول الزمني لتسليم الغواصة النووية الاستراتيجية "كنياز أوليغ" إلى البحرية.